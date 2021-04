OM - Mercato : un autre taulier que Payet a déjà retourné Sampaoli !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le cas Alvaro Gonzalez est atypique à l’OM. Pleinement attaché au club phocéen, le défenseur espagnol (31 ans) entend lui rester fidèle au-delà de cette saison malgré le départ précipité de son mentor André Villas-Boas. L'intéressé s’est déjà déclaré en ce sens en public il y a une poignée de semaines.

Dans la foulée, on a appris que son profil n’était pas forcément celui recherché par Jorge Sampaoli pour commander la défense centrale de l’OM. Le technicien argentin préfère des stoppeurs plus mobiles et polyvalents, comme Boubacar Kamara. Gonzalez, donc, serait loin d’être une priorité de Sampaoli pour façonner sa prochaine équipe.

Gonzalez prolongé à l'OM jusqu'en 2025 ?

Ces éventuelles réticences ne semblent pas partagées par Pablo Longoria. Selon La Provence, Gonzalez serait en effet en discussion avec les dirigeants de l’OM pour une prolongation de contrat jusqu’en 2025. Comme il l’a déjà fait savoir à de multiples reprises, l’intéressé se sentirait très bien à l’OM. Reste à concrétiser cette idylle.