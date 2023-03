OM - Mercato : un autre Vitinha à Marseille la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Vitinha (23 ans) commence à faire poser quelques questions à l’OM. Daniel Riolo a été l’un des premiers à se demander pourquoi l’attaquant portugais ne jouait pas plus souvent, eu égard à son prix d’achat (32 M€) au mercato hivernal ?

« Il est jeune, il faut lui laisser le temps, affirme dans La Provence, Antonio Soares, du quotidien portugais Diario de Noticias. Il existe un écart entre les championnats portugais et français. Et l'OM est un club très exigeant, avec beaucoup de pression, plus qu'à Braga. »

Le journaliste portugais n’est pas spécialement inquiet pour l’adaptation de Vitinha à l’OM même si elle devrait être plus longue que prévue. « L’OM est un club avec un groupe plus compétitif où il est difficile de percer aux côtés d'un Alexis Sanchez, poursuit-il. On verra le vrai Vitinha la saison prochaine. »