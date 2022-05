OM - Mercato : un boulet ne compte pas faciliter la tâche à Longoria

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Pour cet été, en plus de renforcer l'équipe, Pablo Longoria s'est vu confier par Frank McCourt la mission de dégraisser. Et on lui souhaite bien du courage avec les cadeaux empoisonnés Kevin Strootman et Nemanja Radonjic que lui ont laissés Jacques-Henri Eyraud, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta. Surtout avec le Serbe, d'ailleurs, car le Néerlandais a une mentalité irréprochable, contrairement à l'ailier...

Revenu d'un prêt raté au Benfica Lisbonne, le "poulet sans tête", que même André Villas-Boas n'a pas réussi à éveiller à la tactique, a déclaré au média Hotspor : « Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… ». En temps normal, un joueur qui se sait plus désirer par son club se cherche un point de chute. Radonjic, lui, attend...

Pour résumer Revenu d'un énième prêt décevant, cette fois au Benfica Lisbonne, Nemanja Radonjic a encore une année de contrat à l'OM. Mais il ne sait pas du tout de quoi son avenir sera fait, ce qui laisse à penser qu'il pourrait cirer le banc marseillais lors des douze prochains mois.

Raphaël Nouet

Rédacteur