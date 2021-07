OM - Mercato : un Brésilien annonce lui-même son arrivée !

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

On n'arrête plus l'OM lors de ce mercato estival. Et on en est même à se demander quand Pablo Longoria va mettre un terme à sa politique de recrutement. Depuis ce matin, et même si cela était prévu, on sait que le défenseur central de Santos Luan Peres va bel et bien rejoindre le club phocéen dans les toutes prochaines heures.

Le joueur a en effet confirmé son transfert sur les réseaux sociaux ! "C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France. Je suis très heureux de quitter Santos par la grande porte. J'espère que je reviendrai un jour."

Vídeo de Luan Peres que repercute nas redes sociais.



"Novo desafio, não tem como recusar uma proposta dessa. É um grande centro lá fora, um grande clube, um dos maiores da França. E saindo por cima aqui do Santos. Vamo que vamo, espero um dia voltar. Eu amei jogar aqui". pic.twitter.com/80lufRCcxf — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 8, 2021