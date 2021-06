OM - Mercato : un buteur ciblé cet hiver par Longoria est sur le marché

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

En quête d'un avant-centre l'hiver dernier, Pablo Longoria avait lancé pas mal d'hameçons avant de finalement parvenir à ferrer l'excellent Arkadiusz Milik (prêté par Naples). Si la venue d'un « n°9 » n'est plus une priorité à l'OM, le départ possible de Dario Benedetto pourrait néanmoins pousser l'Espagnol à réactiver certains contacts... Et une opportunité séduisante se retrouve sur le marché.

Willian José, piste à relancer ?

Willian José n'a pas convaincu les Wolves.

Contacté en janvier dernier, Willian José (Real Sociedad, 29 ans) avait préféré rejoindre Wolverhampton en prêt avec option d'achat (25 M€). Une aventure manquée pour le Brésilien (18 apparitions, 1 but, 1 passe décisive) qui va rentrer à San Sebastian.

D'après le site Todo Fichajes et malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, Willian José se retrouve à nouveau sur le marché... Et sa cote à à peine pâti de son exercice 2020-21 décevant. L'ancien joueur de l'UD Las Palmas susciterait déjà des intérêts en Espagne, en Angleterre et en Italie. Et du côté de l'OM ?

Willian José en la rampa de salida, España, Inglaterra e Italia sus posibles destinos https://t.co/X3ghZ9gnwh — Todofichajes.com (@TDfichajes) May 26, 2021

