L'un des grands enseignements de la première partie de saison de l'OM, c'est qu'il manque un buteur à l'équipe dirigée par Igor Tudor. Alexis Sanchez a fait ce qu'il a pu, et plutôt bien, mais il serait plus utile un cran plus bas. Bamba Dieng, lui, est trop limité techniquement pour devenir titulaire. Quant à Arkadiusz Milik, il a été prêté à la Juventus Turin. Pablo Longoria va donc se mettre en quête d'un buteur pour janvier. Et l'une des pistes explorées mène à Flamengo, avec qui il est en relation pour le transfert de Gerson.

Chez le Mais Querido a brillé un certain Pedro (25 ans), qui a passé quelques mois à la Fiorentina en 2019-20. Devenu le meilleur buteur sur une édition de la Copa Libertadores (12 réalisations) en 2022, il sort d'une saison pleine (29 buts, 9 passes décisives en 55 matches) qui lui vaut de faire partie de la sélection brésilienne présente au Qatar. Un pari à la Gerson, en quelque sorte puisque lui aussi a échoué pour sa première expérience européenne et a cartonné au Flamengo. Seulement, selon la presse brésilienne, c'est Leeds qui aurait une longueur d'avance sur ce dossier. Les Peacocks seraient en négociations avancées pour un recrutement l'été prochain.