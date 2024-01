OM - Mercato : un buteur prometteur ciblé, la direction calme le jeu

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Même si Pierre-Emerick Aubameyang s'est réveillé avec fracas lors des deux derniers mois de compétition, l'OM aurait besoin d'un autre attaquant prolifique à ses côtés. Car ni le maladroit Vitinha, ni un Iliman Ndiaye en manque de confiance n'ont convaincu jusqu'à présent. Et justement, le média algérien La Gazette du Fennec annonce un intérêt de l'OM pour le très prometteur Mohamed Amoura. A 23 ans, celui-ci a inscrit 17 buts en 25 matches toutes compétitions confondues avec l'Union Saint-Gilloise cette saison. Gros bémols : Arsenal, Arsenal et l'AC Milan seraient également sur les rangs. Et l'OM n'aurait pas les moyens de verser les 10 M€ attendus par le club belge, encore moins d'entrer dans le jeu de la surenchère...

Le club ne travaillerait que sur des petits salaires

D'ailleurs, dans le même temps, La Provence explique qu'effectivement, les caisses phocéennes sont vides et que les dirigeants ne travaillent que sur des prêts de six mois pour des joueurs à petits salaires. Pas très enthousiasmant... Et cela confirme que l'OM n'a quasiment aucune chance de récupérer le meilleur buteur du leader du championnat belge...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life