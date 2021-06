OM - Mercato : un cadeau tombé du ciel pourrait soulager McCourt cet été

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Kevin Strootman (31 ans) paiera longtemps son coût salarial et le prix de son transfert aux yeux des supporters de l'OM. Souhait de Rudi Garcia et débarqué au mercato d’été 2018, le milieu de terrain néerlandais pèse de tout son poids dans les finances du club phocéen.

Le prix exorbitant de son transfert (25 M€) et son salaire astronomique (500 000 euros par mois) ont ainsi forcé Pablo Longoria à le prêter au Genoa cet hiver. Avec succès, puisque le club italien a démarré les négociations pour prolonger l’opération la saison prochaine !

« Kevin Strootman veut retourner au Genoa, avec qui les pourparlers avec l’OM pour étendre son prêt ont avancé en vue de la saison prochaine. Preziosi est confiant à l’idée de trouver un accord pour conclure l’opération », assure Nicolo Schira sur Twitter. Si le deal est bouclé, on peut penser que le club italien prendra encore en charge une partie du salaire de Strootman, laissant à l’OM plus de latitude pour avancer sur son remplaçant à terme.

Kevin #Strootman wants to return to #Genoa, which are in advanced talks with #OlympiqueMarseille to extend the loan for another season. Preziosi is confident to reach an agreement to close the deal. #transfers #OM