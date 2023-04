OM - Mercato : un cador de Ligue 1 bouscule Marseille pour Balogun

Alors que le contrat de Folarin Balogun expire en 2025, et que le joueur souhaite rester uniquement s’il se voit garanti de minutes conséquentes en équipe première, l’Anglais est très courtisé en Europe. Si l’on entendait parler d’un intérêt de l’OM il y a quelques semaines, plusieurs clubs, et non des moindres, se sont rajoutés à la liste des intéressés.

La question financière est également au cœur des débats, puisqu’Arsenal souhaiterait 40 millions d’euros en cas de départ de son jeune prodige. Ainsi, l’AS Monaco, souvent à l’aise financièrement, serait sur le coup, tout comme Leipzig et l’AC Milan, comme dévoile Nicolo Schira.

Folarin #Balogun’s contract with #Arsenal expires in 2025: the striker asks an important role to stay next season at #AFC, otherwise he is ready to leave on a permanent deal. #Leipzig, #ACMilan and #ASMonaco monitoring him. #transfers