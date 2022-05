OM - Mercato : un cador de Série A entre dans la danse pour Saliba

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Prêté cette saison sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba a un avenir incertain. Alors que le club phocéen rêve de le recruter définitivement cet été, ce sont les Gunners qui ont la main sur ce dossier.

Et après celle de l'Atlético Madrid, l'OM voit arriver la concurrence de l'AC Milan pour recruter l'ancien défenseur central de l'AS Saint-Etienne. En effet, selon les informations du Daily Mirror, le club rossonero penserait à William Saliba pour remplacer Alessio Romagnoli, qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

William Saliba wanted by AC Milan with Mikel Arteta still to decide Arsenal transfer dilemma



