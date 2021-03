OM - Mercato : un cador espagnol arriverait dans le dossier Thauvin

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est parti pour durer. Et cela concerne notamment les joueurs en fin de contrat qui, en Europe, vont alimenter le prochain mercato d'été de toutes les rumeurs. C'est notamment le cas de Florian Thauvin qui, dans quelques semaines, et si rien ne bouge, ne sera plus un joueur de l'OM. Il y a quelques jours, en conférence de presse, "Flotov" a laissé planer le doute concernant une prolongation de contrat avec le club phocéen.

Mais en attendant, plusieurs écuries viennent aux renseignements. Ainsi, ont déjà été évoqués le Milan AC et le FC Séville. Mais selon le média espagnol Okdiario, l’Atletico Madrid suivrait également de près le dossier. Précision, et elle est de taille, les Colchoneros attendent, au préalable, de vendre Marcos Llorente, dont la clause libératoire est tout de même estimée à 120 millions d'euros.

Bref, et au regard de la situation financière de plusieurs clubs européens, Llorente et Thauvin vont sans doute devoir attendre.