OM - Mercato : un cador européen suit Kamara depuis 4 ans et le cible pour juin

En trois jours, Boubacar Kamara a fait taire tous ses détracteurs. Déjà, il s'est présenté en conférence de presse mardi, quatre jours après avoir refusé de participer à une autre. Et il a notamment évoqué son avenir, confirmant qu'il n'avait pas apprécié d'être poussé vers la sortie l'été dernier mais assurant qu'il ne savait pas s'il allait prolonger ou pas. Et puis, sur la pelouse de Nantes (1-0) hier, il a touché un total astronomique de 129 ballons et largement contribué à la victoire. Prouvant une nouvelle fois que ce n'est pas un hasard si l'OM gagne plus souvent quand il est sur le terrain.

D'ailleurs, cela n'a pas échappé à d'autres grands clubs européens. La Juventus Turin et le FC Barcelone le suivent de près. Le Bayern Munich aussi. Le média allemand Spox explique que cela fait quatre ans que les Bavarois suivent la progression du Minot. Et qu'ils ont essayé de le recruter l'été dernier mais se sont heurtés aux exigences financières de l'OM. Ils ont décidé de patienter un an pour recruter le joueur gratuitement. Voilà qui risque de compliquer un peu plus la tâche de Pablo Longoria !

Erneut kursieren Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Olympique Marseilles Defensivspieler Boubacar Kamara zum FC Bayern München. Doch der Rekordmeister ist nicht alleine im Rennen um den vielseitigen und begehrten Franzosen. Aber: Passt er ... https://t.co/2UeVzBe3Om — SPOX Redaktion (@spox) December 1, 2021