OM – Mercato : le coup de poker hivernal raté de Longoria pourrait prendre fin

Désireux de faire quelques économies sur la fin de saison, l'OM était parvenu à remplacer son milieu à gros salaire (500 000€ brut par mois) Kevin Strootman par le joueur du Celtic Glasgow Olivier Ntcham. Un choix d'apparence pertinent signé Pablo Longoria mais qui a mis le feu entre Marseille et son coach d'alors André Villas-Boas.

Strootman va revenir d'Italie...

Depuis, Strootman s'est refait une santé à l'occasion de son prêt au Genoa en Série A italienne... Et Ntcham n'a jamais réellement brillé lors de ses rares apparitions sous le maillot marseillais. Sur la Canebière, certains en venaient même à regretter le milieu de terrain batave.

A l'été 2021, on pourrait néanmoins assister à un « retour à la normale » sur le dossier. Encore sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2023, Kevin Strootman ne restera pas au Genoa... au grand regret de tout le monde sur place. En effet, La Gazzetta dello Sport rapporte que le deuxième club de Gênes n'a pas les moyens de payer la totalité de son salaire pour le conserver. D'autres clubs de Serie A gardent un œil sur le dossier.

… Le Celtic se tient prêt à récupérer Ntcham

Dans l'autre sens, un retour d'Olivier Ntcham en Ecosse est lui aussi de l'ordre du possible. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain franco-camerounais a vu la porte s'ouvrir à nouveau avec le nouveau coach John Kennedy, nommé à la place de Neil Lennon.

« Parfois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est un bon garçon, il est professionnel et dans les semaines à venir, le club devra lui parler de son avenir. Il pourrait être une grande partie du club à l'avenir, car c'est un joueur talentueux. C'est donc une conversation qui devra avoir lieu à la fin de la saison si Olivier veut revenir et se battre pour être au Celtic. Nous ne fermons aucune porte à Olivier », a confessé le technicien dans des propos rapportés par le Daily Mail.