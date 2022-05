OM - Mercato : un chèque de 100 millions tombe, des premières signatures annoncées en juin ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM veut repartir pour un tour avec Jorge Sampaoli. En ce sens, l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste discute même de prolongation avec Pablo Longoria. « Sampaoli, qui se plaît dans le club et dans la ville, est ouvert à cette idée, assure L’Équipe. Les négociations ont avancé, un accord est même proche sur les questions économiques. Reste à s’accorder sur d’autres points, notamment la durée du contrat. A priori, rien ne sera bouclé avant les vacances. »

En attendant le dénouement de ce dossier, le coach de l’OM partira en vacances en milieu de semaine, au Brésil et sûrement en Argentine ensuite, pour se reposer avant une nouvelle saison chargée. La bonne nouvelle, c’est qu’il pourrait obtenir un recrutement conséquent au mercato. Alors que le dossier Gueye ne sera pas traité avant octobre, Frank McCourt aura sans doute les moyens de ses ambitions cet été.

Avec la deuxième place au classement, Sportune assure en effet que l'OM recevra un bonus de 12,87 M€ de la part de la Ligue et aura environ 100 Millions € pour la qualification en Ligue des champions et l’arrivée de CVC en Ligue 1. Le tout, sans compter les ventes... « Longoria, a anticipé les choses et déjà planché sur un recrutement basé sur une deuxième place en championnat, ajoute L’Équipe. Plusieurs dossiers pourraient se décanter rapidement, mais il faudra peut-être s’attendre à des officialisations vers la fin juin, une fois que le club aura plaidé sa cause devant la DNCG. »

