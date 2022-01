OM - Mercato : un chèque rondelet signé par l’OGC Nice à l’horizon !

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Six ans et demi après son départ, Jordan Amavi a fait son retour cet hiver à l'OGC Nice où il est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison par l'Olympique de Marseille.

En marge de la présentation du latéral gauche français, le directeur sportif des Aiglons, Julien Fournier, a laissé entendre que le club azuréen pourrait rapidement lever l'option d'achat de 5 millions d'euros qu'il dispose pour le natif de Toulon.

"Quand on prend un joueur, on ne le prend jamais en se disant qu’on met un pansement quelque part pendant quatre ou cinq mois. On a toujours l’idée ou l’envie de continuer derrière. Après, il y aura nos aspirations, nos possibilités, et surtout les aspirations de Jordan. Ce sont des discussions qu’on aura en fin de saison."

