OM - Mercato : un chèque tombé du ciel en vue, Laborde et une recrue surprise relancés !

Le transfert du Brésilien Antony de l'Ajax Amsterdam à Manchester United pourrait permettre à l'OM de remplir ses caisses ! Comment ? Les Néerlandais, qui devraient récupérer entre 80 et 100 M€ pour le coup, vont chercher un remplaçant à leur joueur. Et ils auraient jeté leur dévolu sur Lucas Ocampos. Il est question d'un transfert entre 25 et 35 M€. Mais le FC Séville ne récupèrera pas l'intégralité de cette somme.

En effet, lors du transfert d'Ocampos de l'OM en Andalousie en 2019, les dirigeants marseillais de l'époque, les détestés Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, avaient pris soin de placer une clause dans le contrat du joueur : 15% d'une future plus-value. Sachant que le transfert d'Ocampos avait rapporté 15 M€ à l'OM, cela signifie que si Séville le vend 25 M€, 1,5 M€ iront dans les caisses phocéennes. Si c'est 35 M€, ce sera 3 M€. Pas négligeable...

Par ailleurs, Foot Mercato nous apprend qu'en cas de départ de Bamba Dieng et de Cédric Bakambu, l'OM pourrait relancer Gaëtan Laborde. Sauf que le deuxième veut jouer la Ligue des champions avec l'OM. La piste menant à Francesco Acerbi pourrait aussi resurgir si Duje Caleta-Car vient à quitter la Canebière puisque son prêt à l'Inter Milan a capoté. « Le feu vert de Suning a disparu. Coût € 2M (y compris salaire). Choix à ce jour de nature économique et non technique malgré la demande expresse d’Inzaghi et des cadres de reprendre un autre central », fait savoir Nicolo Schira.

Ajax have opened official talks with Sevilla for Lucas Ocampos. He’s the main target to replace Antony — as Ziyech deal is still stalling since last week. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Negotiations will continue also on personal terms. @Hamstelaar, first call on Ocampos. Work in progress. pic.twitter.com/IRF0ElnqvX