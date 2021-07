OM - Mercato : un choix de Pablo Longoria sèchement critiqué

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il n'a jamais eu la langue dans sa poche. Que ce soit sur le terrain, lorsqu'il était joueur, ou même sur un banc de touche alors qu'il était entraîneur. Devenu consultant, Rolland Courbis continue de dire ce qu'il pense. Et s'arrête souvent sur l'actualité de son club de coeur, l'OM. Dans les colonnes de La Provence, il a ainsi donné son sentiment sur la venue de Pau Lopez, que Pablo Longoria est allé chercher à la Roma comme doublure de Steve Mandanda.

Et ça, Courbis ne comprend pas. "À Lyon, le nouveau coach ne tourne pas autour du pot. C’est clair. Si je suis Anthony Lopes et que je vois arriver André Onana, j’ai chaud aux fesses… Mais si je suis Steve Mandanda avec Pau Lopez, je me dis : ‘Ok, on veut me mettre un autre gardien dans les pattes, pourquoi pas…’ Enfin, je pense que dans la situation de l’OM, qui doit recruter et construire un groupe performant sans avoir beaucoup d’argent, le poste de gardien de but est celui dont il fallait s’occuper en dernier."