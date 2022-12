OM - Mercato : un chouchou de l’OGC Nice conseillé à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En quête d'un piston gauche pour concurrencer Nuno Tavares cette saison et le remplacer la saison prochaine, l'Olympique de Marseille s'est vu conseiller le nom d'Ayrton Lucas par Dominique Baillif. Prêté à Flamengo par le Spartak Moscou jusqu'à la fin de l'année, le Brésilien va faire son retour en Russie.

"Il a le coffre nécessaire pour ce poste de piston comme l’aime Tudor"

"Ayrton Lucas était encore à Fluminense il y a encore deux saisons, il avait été transféré l’année dernière du côté du Spartak Moscou, on en parlé beaucoup aussi du côté de Nice. Il avait coûté 7 millions d'euros, mais suite aux événements en Ukraine, il a été prêté au Flamengo jusqu’en décembre. Il était en concurrence avec Felipe Luis, ce n’était pas évident au départ mais il a profité de temps de jeu grâce aux nombreuses compétitions disputées par le club mais aussi de la blessure de son concurrent. Il a su montrer que c’était un joueur de qualité à ce poste de latéral gauche. Il a prouvé qu’il pouvait être un titulaire dans un club comme Flamengo. Il a cette capacité à se projeter vers l’avant, il fait les efforts offensifs et défensifs. Il multiplie les courses, il a le coffre nécessaire pour ce poste de piston comme l’aime Igor Tudor à l’OM. Derrière Nuno Tavares il n’y a personne, donc il a une place à se faire. Par contre, son prêt se termine et même si Flamengo veut le garder, le Spartak a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas d’un nouveau prêt, du coup pour un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9 millions d'euros. Un montant trop élevé pour Flamengo. Ayrton a montré que c’est un joueur sûr sur lequel tu peux t’appuyer, avec de belles qualités techniques…", a confié le spécialiste du football brésilien à nos confrères de Football Club de Marseille.

Pour résumer Le spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif, voit en Ayrton Lucas, actuellement prêté à Flamengo par le Spartak Moscou, le successeur idéal de Nuno Tavares à l'Olympique de Marseille.

