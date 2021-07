OM - Mercato : un club anglais jette l'éponge pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'identité des courtisans de Duje Caleta-Car est révélateur de la chute du niveau du Croate depuis le début de l'année 2021. En janvier, c'est Liverpool qui voulait le recruter en raison d'une épidémie de blessures chez ses défenseurs centraux. Mais l'OM a réclamé une grosse somme et les Reds se sont rabattus sur Ozan Kabak, prêté par Schalke 04. Caleta-Car, lui, ne s'est jamais remis de ce faux départ et a été complètement à côté de ses pompes en deuxième partie de saison.

Poussé vers la sortie par un Pablo Longoria qui aimerait récupérer un gros chèque, l'ancien du Red Bull Salzbourg est toujours suivi par des clubs anglais mais le standing a baissé de plusieurs crans ! En effet, ce sont désormais Brighton et West Ham qui le suivraient. Et encore, les Hammers seraient sur le point, selon Sky Sports, de recruter Phil Jones (29 ans), que Manchester United est prêt à laisser partir gratuitement, lui qui n'a plus joué un match depuis 18 mois ! Ça en dit long sur la cote de Duje Caleta-Car de l'autre côté de la Manche !

David Moyes 'pushing West Ham to sign Man United's forgotten man Phil Jones on a free transfer' https://t.co/W7W5pqYkYx — MailOnline Sport (@MailSport) July 27, 2021