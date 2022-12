OM - Mercato : un club anglais passe à l'attaque pour Thuram... mais il va se faire rembarrer !

Le Bayern Munich, l'Inter Milan, la Juventus Turin, l'Atlético Madrid, l'Olympique de Marseille... Marcus Thuram ne manque pas de courtisans pour cet hiver, lui qui sera en fin de contrat en juin à Mönchengladbach. Le club allemand n'est pas contre le garder jusqu'au terme de la saison mais si une bonne offre se présente, il pourrait le laisser partir en janvier. Et justement, une offre alléchante devrait arriver d'Angleterre, et plus précisément d'Aston Villa, selon le Daily Express. Alors, Thuram bientôt aux côtés de Boubacar Kamara sous les ordres d'Unai Emery ?

A priori, non ! En effet, le fils de Lilian Thuram ambitionne de rejoindre un club disputant régulièrement la Champions League, ce qui élimine de fait les Villans mais pas ses autres courtisans. En revanche, points négatifs pour l'OM, il ne souhaite pas spécialement revenir en France, où le championnat est moins compétitif que la Liga, la Bundesliga ou la Serie A, et il réclame un gros salaire. Pas gagné...

