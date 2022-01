OM - Mercato : un club brésilien pousse pour Luis Henrique

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Le couloir gauche de l'attaque de l'OM est particulièrement encombré. Konrad de La Fuente et Luis Henrique se partageaient le poste depuis le début de la saison, parfois avec Dimitri Payet suivant le schéma utilisé par Jorge Sampaoli, et voilà que Cédric Bakambu a débarqué. Vu ce qu'il a montré sur la pelouse de Bollaert (2-0) samedi dernier, l'ancien Sochalien pourrait rapidement devenir titulaire sur l'aile gauche si son entraîneur veut l'associer avec Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder. Du coup, quid de Luis Henrique et Konrad De La Fuente ?

L'ailier brésilien de 20 ans ne cesse de répéter qu'il souhaite rester à Marseille, alors que ses dirigeants ont songé un temps à le prêter à une équipe de L1 ou de L2 pour qu'il s'aguerrisse. Mais lui se sent bien dans la cité phocéenne, surtout qu'il vient de devenir papa. Mais peut-être qu'un retour au pays pourrait le faire changer d'avis. En effet, Sao Paulo s'intéresserait à lui. C'est ce qu'a révélé son entraîneur, l'ancien Rogerio Ceni, en conférence de presse, mercredi. Pour que Ceni se permette de citer le nom de Luis Henrique, c'est que l'intérêt est réel. Et avancé ?

CONFIRA!👤🇾🇪



Luis Henrique, David... Rogério Ceni cita pontas procurados pelo São Paulo, mas que não vieramhttps://t.co/XhBA6YuE1u pic.twitter.com/hQEQNKbZv2 — LANCE! (@lancenet) January 26, 2022