OM - Mercato : un club de L1 fait le forcing pour Mandanda

Que décidera Steve Mandanda au cours des prochaines heures ? Lui qui est désormais relégué au banc des remplaçants, par Jorge Sampaoli, va-t-il tenter un pari, et un prêt, dans un autre club ? Ou va-t-il, au contraire, rester à Marseille afin de récupérer sa place ? Compliqué, à cet instant, d'en savoir plus et de donner une réponse claire.

Seule certitude, le club de Lorient, comme le précise RMC depuis quelques minutes, fait le forcing pour le convaincre de venir en Bretagne. L'entraîneur Christophe Pélissier attend d'ici ce soir un nouveau gardien de but numéro 1, pour succéder à Paul Mardi, dont il ne veut plus. Les Merlus suivent Mandanda depuis plusieurs jours et essaient donc de conclure avant ce soir, minuit.