OM Mercato : un club espagnol pousse pour récupérer Pape Gueye

Lors de la présentation de Quentin Merlin à la presse lundi, le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est montré très clair concernant Pape Gueye : le milieu de terrain de 25 ans ayant refusé les deux offres de prolongation, il doit partir cet hiver au risque de passer les six prochains mois, les derniers de son contrat, en tribunes. Le clan du Sénégalais, qui a participé à la CAN, assure ne pas avoir répondu à la deuxième offre mais les faits sont là : l'OM lui cherche une porte de sortie pour cet hiver.

Le FC Séville le veut aussi, mais en juin...

Il ne reste plus que quelques heures pour parvenir à cette fin et le club phocéen vient d'avoir une bonne nouvelle : Cadix aurait fait de Gueye sa priorité hivernale pour renforcer son milieu de terrain, dégarni dans le secteur défensif après la grave blessure de Fede San Emeterio. Cependant, les finances des Jaune et Bleu ne permettent pas un gros transfert. Si proposition il y a, ce sera certainement un prêt avec option d'achat. Selon La Colina de Nervion, le FC Séville envisage aussi de faire revenir Pape Gueye mais plutôt en fin de saison, quand il sera libre...

🔵⚪️ | Le mercato marseillais n’est pas encore terminé.



▫️Pour Jonathan Clauss, le club lui cherche toujours activement une porte de sortie. Il sera remplacé dans la foulée en cas de départ.



▫️Pour Ismaila Sarr, son départ est également possible si une offre satisfaisante… pic.twitter.com/MEJTxFeYY8 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 31, 2024

