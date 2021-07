OM - Mercato : un club espagnol veut détourner Simeone de Marseille

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avant-hier, nous avons relayé l'information selon laquelle le nom de Giovanni Simeone figurerait sur les tablettes du Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe n'aurait pas de problème pour payer les 12 M€ attendus par Cagliari pour libérer son attaquant de 26 ans mais ce dernier serait plus enclin à relever le challenge marseillais. Le souci, c'est que le président de l'OM, Pablo Longoria, doit vendre avant de pouvoir signer un gros chèque au club sarde.

Et pendant ce temps, d'autres écuries font part de leur intérêt. Hier mercredi, une rumeur venue d'Espagne a prétendu que le Celta Vigo était intéressé. Les Galiciens sont dirigés depuis plus d'un an par l'Argentin Eduardo Coudet, que Simeone connaît bien et apprécie. L'indemnité serait toutefois un peu trop élevée pour le Celta, ce qui laisse une chance aux Marseillais. Mais il ne faudrait plus traîner…

