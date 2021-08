OM - Mercato : un club étranger a relancé Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pablo Longoria est toujours dans l'attente de réaliser une grosse vente. Le président de l'OM est d'autant plus impatient que cela lui permettrait de finaliser de nouvelles arrivées comme l'ailier de Boca Cristian Pavon ou le milieu offensif de Velez Sarsfield Thiago Almada. Sans compter qu'il a promis à la DNCG de présenter des comptes relativement équilibrés lors de ce mercato…

La grosse vente attendue pourrait concerner Duje Caleta-Car. Annoncée depuis des mois, celle-ci tarde pourtant à se concrétiser. Cependant, le média britannique The Athletics annonce que West Ham aurait relancé l'OM au sujet du Croate. Seulement, ce serait dans le cas où la piste principale, menant à l'ancien Stéphanois Kurt Zouma (Chelsea), ne se concrétiserait pas. Selon The Athletics, les Hammers proposeraient 15 M€ pour Caleta-Car alors que Longoria espère 20 M€.

West Ham have re-initiated talks with Marseille defender Duje Caleta-Car.



No bid has been made as of yet, only contact with the player. The Ligue 1 side are willing to sell the Croatian this summer.



(via @GFFN) pic.twitter.com/R2iGZ8oSYd