OM - Mercato : un club italien lorgne Jérémie Boga (Atalanta Bergame)

Il y a un an, Pablo Longoria faisait le forcing pour recruter Jérémie Boga à l'OM. Natif de Marseille, l'ailier ivoirien explosait du côté de Sassuolo. Plusieurs clubs lui faisaient de l'œil et c'est finalement avec l'Atalanta Bergame qu'il s'est engagé. Seulement, rien ne s'est passé comme prévu pour lui en Lombardie. Lors de la première partie de saison, il n'a disputé que six bouts de match pour un total cumulé de 74 minutes.

L'entraîneur de la Dea, Gian Piero Gasperini, a fait savoir qu'il ne le retiendrait pas. Une aubaine pour l'OM, qui pourrait perdre Gerson et Cengiz Ünder cet hiver. Seulement, le premier club à avoir dégainé est italien. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, la Fiorentina aurait formulé une demande de prêt pour le joueur. Pablo Longoria aura-t-il un retour de flamme pour son ancienne piste ?

🚨 Fiorentina want to sign Jeremie Boga, who is not in Gian Piero Gasperini's plans, on loan in the winter transfer window.

