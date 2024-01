OM Mercato : un club italien négocie pour Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Depuis samedi soir et son incroyable loupé à la dernière seconde contre Monaco (2-2), l'avenir de Vitinha s'écrit loin de Marseille. L'attaquant de 23 ans a eu une année complète pour faire ses preuves à l'OM et ses loupés sont plus nombreux que ses buts. Combattif mais tellement maladroit, il a épuisé la patience d'un Pablo Longoria qui avait pourtant versé 25 M€ (plus 7 M€ de bonus) à Braga pour le récupérer il y a douze mois.

Le Genoa veut aussi recruter définitivement Malinovskyi

Seulement, qui pourrait être intéressé après une telle année du joueur ? Selon Gianluca Di Marzio, le Genoa ! Le club italien aurait pris contact avec l'OM pour le transfert de Vitinha (La Minute OM parle d'un prêt sans option d'achat). Mieux : il négocierait également la levée de l'option d'achat de Ruslan Malinovskyi, qui s'élève à 10 M€. Sans doute que les dirigeants du Genoa réclameraient un prix cassé pour permettre aux Phocéens de se débarrasser des deux joueurs. Mais vu la cote de Vitinha ces derniers temps, pas sûr que Pablo Longoria fasse traîner les négociations...

