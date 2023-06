OM - Mercato : un club pousse pour Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Et si Alexis Sanchez ne jouait plus jamais sous les couleurs des Phocéens ? C’est une hypothèse de plus en plus sérieuse car à l’approche de la reprise le Chilien n’a toujours signé un nouveau contrat avec l’OM lui qui était libre en juin dernier. La star sud-américaine pourrait bien s’envoler pour la Turquie.

Ce dimanche, le journal turc Fotomaç a partagé sur sa première page un montage qui représente Sanchez avec le maillot de Galatasaray. Déjà très intéressé l’été passé, le club stambouliote s’était fait battre par l’OM dans la course à la signature du Chilien. D’après ma même source, Le vice-président du club aurait rencontré l’agent du joueur la semaine dernière. Les différentes parties devraient se voir une nouvelle fois cette semaine…