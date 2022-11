OM - Mercato : un club revient à la charge pour Ünder

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Arrivé à l'été 2021 à l'Olympique de Marseille en provenance de l'AS Roma, Cengiz Ünder a été l'un des grands artisans de la belle saison dernière du club phocéen. Mais l'ailier droit turc, qui joue beaucoup moins sous les ordres d'Igor Tudor, est plus à la peine cette saison. Il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et n'a délivré qu'une passe décisive en 20 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. La question de son avenir commence donc à se poser.

Podcast Men's Up Life

Galatasaray veut Ünder en prêt

Et selon les dires du spécialiste du football turc, Atakan Anil, Galatasaray, déjà intéressé par Cengiz Ünder cet été, le serait toujours et voudrait s'attacher les services de l'ancien joueur de Leicester sous la forme d'un prêt. "Ces derniers temps, les journaux ont fait état d'un retour au pays. On a parlé d'un prêt à Galatasaray, mais je ne pense pas que Cengiz souhaite revenir en Turquie. Par contre, je ne serais pas surpris de voir des rumeurs en provenance d'Italie. Ses performances avec la sélection ne passent pas inaperçues", a-t-il confié au Phocéen.

#OM L'ailier turc de l'OM va-t-il se contenter de son statut de remplaçant en 2e partie de saison ? #TeamOM https://t.co/B08Bm3hCgQ — Le Phocéen (@lephoceen) November 22, 2022

Pour résumer Selon les dires du spécialiste du football turc, Atakan Anil, Cengiz Ünder ferait l'objet d'un intérêt de Galatasaray, qui voudrait s'offrir l'ailier droit de l'Olympique de Marseille cet hiver sous la forme d'un prêt.

Fabien Chorlet

Rédacteur