OM - Mercato : un club richissime a fait un pont d'or à Sampaoli !

La victoire sur l'OGC Nice (3-2) a permis à l'OM de se relancer en championnat après un mois et demi sans victoire. L'entrain affiché hier par l'équipe est même de nature à laisser Nasser Larguet aux commandes jusqu'à la fin de la saison. Mais Pablo Longoria a une autre idée. Le Head of Football espagnol veut faire venir Jorge Sampaoli. Et La Provence assure que cette idée ne date pas d'hier car les premiers contacts seraient antérieurs au départ de Villas-Boas.

Al Hilal, dernier du championnat d'Arabie Saoudite, lui a fait une offre

Mais le quotidien marseillais fait une autre annonce de taille : un club saoudien a contacté l'Argentin ! "D'après un proche de Sampaoli contacté hier, les Saoudiens d'Al Hilal, qui viennent de se séparer du Roumain Razvan Lucescu, lui ont transmis "une grosse offre", peut-on lire dans La Provence. "Mais il préfère l'OM", précise cette même source. Dans ses bagages, il mènerait au moins un de ses adjoints, Jorge Desio, qui le suit dans ses diverses pérégrinations."

Al Hilal étant dernier du championnat d'Arabie Saoudite, on peut comprendre que l'expérience ne tente guère Sampaoli. Mais pour faire un lien avec une thématique forte du moment, on constate que le soi-disant futur repreneur de l'Olympique de Marseille ne se gêne pas pour essayer de lui chiper un entraîneur qu'il a dans son viseur…