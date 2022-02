OM - Mercato : un club turc a tenté sa chance avec une révélation olympienne

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Du point de vue du supporter, l'Olympique de Marseille a plutôt réussi son mercato puisqu'il n'a laissé filer aucun de ses cadres, notamment les convoités Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, et qu'il s'est en plus renforcé avec les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Seulement, Pablo Longoria était censé faire rentrer de l'argent frais dans les caisses mais hormis les départs de Jordan Amavi en prêt à Nice et de Dario Benedetto, de retour à Boca, il ne s'est rien passé. Et l'ensemble n'a rapporté que 5 malheureux millions ainsi que des économies au niveau de la masse salariale.

Mais tout n'est pas perdu pour autant pour l'Espagnol, puisque certains marchés sont encore ouverts. Comme celui de la Turquie. D'après le journaliste de RMC Loïc Tanzi, le Fenerbahçe aurait d'ailleurs tenté sa chance auprès de l'OM pour Bamba Dieng. Révélation de la saison marseillaise, demi-finaliste de la CAN avec le Sénégal (il affrontera le Burkina Faso demain), l'attaquant de 21 ans aurait cependant refusé de rejoindre les Canaris turcs. Une nouvelle opportunité de renflouer les caisses de gâchée !

Bamba Dieng a reçu une offre de Fenerbahce, qui a également approché l’OM. Mais l’attaquant a refusé de partir en Turquie #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 1, 2022