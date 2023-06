OM - Mercato : un ancien du RC Lens pour remplacer Guendouzi ?

Zapping But! Football Club OM : démission d’Igor Tudor : bonne ou mauvaise chose ?

En attendant la probable officialisation de Marcelo Gallardo sur le banc de l’OM, le club phocéen continue d’explorer les pistes de recrutement. Une nouvelle vient d’émerger, l’OM s’intéresserait à un protégé de Diego Simeone.

Plus de densité physique

Selon La Minute OM, les Marseillais s’intéresseraient à l’ancien milieu de terrain du RC Lens, Geoffrey Kondogbia, qui évolue désormais à l’Atlético Madrid. Avec un potentiel départ de Matteo Guendouzi, l’OM cherchera à recruter un remplaçant et ça tombe bien, Kondogbia est un profil l’OM n’a pas. Physique et athlétique, l’international centrafricain est une vraie sentinelle qui trouvera sa place dans un secteur regroupant beaucoup de joueur au profil plutôt technique. Après Lens et Monaco, Kondogbia pourrait jouer pour un troisième club de Ligue 1.