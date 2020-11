OM – Mercato : un conseil déterminant a poussé Marcus Thuram loin de Marseille

A l'été 2019, alors que son équipe de Guingamp n'a pas pu éviter la relégation en Ligue 2, Marcus Thuram est allé exporter ses talents du côté de la Bundesliga. Bien lui en a pris puisqu'un an et demi plus tard, Didier Deschamps lui a ouvert les portes de l'équipe de France.

Une convocation plutôt logique au vu de ses performances intéressantes en Allemagne, mais qui peuvent donner des regrets du coté de l'OM, qui lorgnait sur Thuram à l'été 2019. Les Marseillais risquent surtout d'apprécier moyennement la raison pour laquelle l'ancien attaquant guingampais a préféré rejoindre l'Allemagne.

Lilian a conduit Marcus Thuram loin de l'OM

Le Telegramme a en effet affirmé, dans son édition du jour, que c'est l'avis de Lilian Thuram, le champion du monde 1998 et père de Marcus Thuram, qui aurait pesé lourd pour que l'attaquant choisisse de refuser les avances de l'OM. Au vu des performances du secteur offensif marseillais, sûr qu'André Villas-Boas aurait aimé compter sur ses talents...