OM - Mercato: un couac totalement inattendu pourrait accompagner la venue de Milik

Arkadiusz Milik est enfin arrivé à l’OM. Dans les petits papiers de Pablo Longoria depuis plusieurs semaines, l’attaquant polonais s’est finalement entendu avec Naples pour signer à Marseille ce jeudi. Avant même de poser le pied dans la cité phocéen, l’international de 26 ans suscite déjà d’énorme attentes chez les supporters marseillais.

Tous voient en lui le grand attaquant tant attendu depuis le départ de Bafétimbi Gomis. Quand on se penche plus en détails sur ses qualités, réelles, on se rend pourtant compte que Milik n’a peut-être pas l’étoffe du vrai neuf de référence.

« C'est un profil similaire à celui de Benedetto »

« Milik n'est pas un vrai numéro 9 comme Lewandowski. Il est costaud, mais ce n'est pas un renard des surfaces, affirme à Maritima le journaliste spécialiste du Napoli Antonio Moschella. C'est un joueur qui aime tout le temps décrocher, prendre le ballon pour créer des espaces pour les coéquipiers, un peu comme le fait Benedetto. Il est meilleur en tant que deuxième attaquant, quand il a la porte devant lui, il est vraiment fort. Il frappe très bien, mais il n'est pas bon dos au but. Il est un peu lent quand il doit se tourner vers le but. Donc c'est un profil similaire à celui de Benedetto, mais ce n'est évidemment pas pareil. L'OM aurait besoin d'un vrai numéro 9, d'un dernier attaquant. »