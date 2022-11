Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Un défenseur central pour compenser les nombreuses blessures d'Eric Bailly, un milieu offensif pour prendre la suite d'Amine Harit, out jusqu'à la fin de la saison, et enfin un attaquant : l'OM se veut ambitieux pour le mercato de janvier. Pablo Longoria et Javier Ribalta multiplient déjà les pistes et il se pourrait que le duo ait à faire à l'Inter Milan dans les négociations.

En effet, les Nerazzurri cherchent également à renforcer leur compartiment offensif à cause des pépins récurrents de Romelu Lukaku. Et ils lorgnent une piste également suivie par Longoria, celle menant à Marcus Thuram (Mönchengladbach). Mais pour faire venir l'international français, qui aurait déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de revenir en Ligue 1, l'Inter doit dégraisser. Et il va donc pousser vers la sortie Joaquin Correa... que vise l'OM ! Thuram ou Correa, l'OM n'aura peut-être pas à choisir mais il sait que le destin de l'un tiendra à la décision de l'autre.