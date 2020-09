OM - Mercato : un coup de pouce de McCourt pour satisfaire Villas-Boas ?

Dimanche, après la victoire à Brest (3-2) et alors que les journalistes l'interrogeaient sur la suite du mercato, André Villas-Boas a surpris son auditoire. L'entraîneur de l'OM a en effet assuré que son club avait "de l'argent pour investir sur le poste d'attaquant". Après avoir recruté un milieu défensif (Gueye), un défenseur central (Balerdi) et un latéral gauche (Nagatomo) sans débourser un euro, le club provençal aurait donc les moyens d'attirer un complément à Dario Benedetto.

Une déclaration surprenante dans la mesure où les choses semblaient claires dès le départ : avec un déficit approchant les 100 M€ et la menace du fair-play financier au-dessus de la tête, l'Olympique de Marseille devait surtout s'attacher à vendre des joueurs cet été. Or, pour le moment, il n'a cédé aucun de ses éléments bankables, ce qui fait que les caisses sont toujours vides.

Longoria confirme les propos d'AVB

Mais ce mercredi, en marge de la présentation de Yuto Nagatomo, le Head of Football de l'OM, Pablo Longoria, a confirmé qu'une enveloppe était à sa disposition pour renforcer l'attaque : "On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts pour faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs est comme l'économie familiale. On doit la gérer. Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut un joueur qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence, mais c'est le principe essentiel du sport. On doit être intelligent. On doit prendre un joueur qui va amener de la concurrence à Benedetto et aux autres".