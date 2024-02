OM Mercato : un coup de pouce inattendu de John Textor à l’horizon ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Iliman Ndiaye n’y arrive pas. Titulaire contre le FC Metz (1-1), l’ailier de l’OM a été fidèle à ce qu’il montre depuis qu’il a signé à l’OM cet été : fantomatique. Remplacé par Ismaila Sarr peu après l’heure de jeu, le joueur de 23 ans ne relève pas la tête et pourrait trouver une porte de sortie au mercato estival. Ce dimanche, The Sun affirme que, après Sheffield United, Crystal Palace est intéressé par le Sénégalais et ont déjà commencé à prendre des renseignement avec un certain optimisme en vue.

Textor prêt à payer 18 M€ pour Ndiaye ?

Selon le média britannique, l’OM ne fermera pas la porte et demandera un montant environnant les 18 millions d’euros, à peu près le montant payé par le club phocéen l’été dernier pour l’arracher à Sheffield. Pour rappel, Crystal Palace fait partie de la galaxie Textor, le patron de l’OL.

