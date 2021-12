OM - Mercato : un coup de pouce inespéré de Mourinho en janvier ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

L’OM arrive à la croisée des chemins. Cet hiver, Pablo Longoria devra sans doute lancer une opération dégraissage en vue de renflouer les caisses du club phocéen avant de s’autoriser à recruter au mercato.

Selon Foot Mercato, trois joueurs seraient d’ores et déjà sur le marché : Duje Caleta-Car, Steve Mandanda et Jordan Amavi. Boubacar Kamara, lui, est un cas à part. Si le joueur, en position de force, a les cartes en mains, la direction de l’OM pourrait être tentée de s’en séparer à un faible montant en janvier si un club fait une offre satisfaisante.

Kamara et Grillitsch dans la liste de la Roma

Ce club pourrait bien s’appeler AS Rome. D’après le Corriere dello Sport, le Marseillais de 22 ans aurait en effet tapé dans l’œil de José Mourinho, qui a déjà conscience du potentiel de la Ligue 1 avec l'indéboulonnable Jordan Veretout (ex FC Nantes et ASSE) dans ses rangs.

La Louve souhaiterait donc profiter de la situation contractuelle délicate de Kamara à l'OM dès cet hiver. Le quotidien italien ajoute le milieu autrichien Florian Grillitsch (Hoffenheim, 26 ans) dans la liste réduite du « Special One » dans ce secteur. S’il devait partir le mois prochain, le Minot rapporterait un petit pécule qui ne serait pas une si mauvaise affaire en ces temps de crise sanitaire.

La prima pagina del #Corriere dello Sport - Stadio di oggi ⬇️ pic.twitter.com/qYWZVRMtKD — Corriere dello Sport (@CorSport) December 28, 2021