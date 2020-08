OM - Mercato : McCourt prêt à sortir le chéquier pour l'attaquant réclamé par Villas-Boas ?

Florian Thauvin ne pouvait pas mieux débuter sa saison. Avec un but, deux passes décisives et une activité dans le jeu, le leader d’attaque de l’OM a éclaboussé de tout son talent le match contre le Stade Brestois (3-2).

« C’est une victoire pour moi, j’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup galéré, disait-il après le match. On ne sait jamais comment on va revenir. Je suis heureux. C’est un soulagement. » Annoncé comme possible partant au mercato, Thauvin a mis tout le monde d’accord en annonçant qu’il allait rester à l’OM cette saison, convaincu qu’il a été par le discours et la bonhommie de Villas-Boas. Malgré la présence d’un tel leader d’attaque, le coach de l’OM souhaite toujours recruter un attaquant pour concurrencer le décevant Dario Benedetto.

« J’espère qu'on aura finalement les moyens... »

Pour ce faire, il n’a pas hésité à mettre un petit coup de pression à ses dirigeants pour sortir le chéquier. « J’espère qu'on aura finalement les moyens pour faire un investissement à ce poste, a expliqué le technicien portugais en conférence de presse. On va voir si on peut boucler un recrutement. On a des options avec Valère Germain et Marley Aké, mais oui, on cherche un autre attaquant. »