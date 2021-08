OM - Mercato : un coup dur signé par l’OL pour Delort !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Andy Delort (29 ans) ressemble à un dossier qui pourrait traîner jusqu’à la toute fin du mercato estival. Et pour cause, l’attaquant du Montpellier HSC se sait courtisé par l’OM et l’OGC Nice, deux clubs qui lui plaisent pour poser ses valises durablement à l’avenir.

En début de semaine, L’Équipe expliquait que les Aiglons pourraient basculer sur Islam Slimani en cas de difficulté à boucler la piste Delort. En privé, ces derniers jours, l’international algérien se disait même très confiant sur le fait de voir le deal se concrétiser, celui-ci étant moins juteux.

Pour autant, cette option semble encore très hypothétique. « Pour le moment, l'idée de voir Slimani à Nice est assez éloignée », a lâche David Barbet, bien renseigné sur les coulisses de l’OL. L’OGC Nice est donc encore loin d’avoir lâché l’affaire pour Delort, compliquant toujours la tâche de l’OM.

📣 Pour le moment, l'idée de voir Slimani à Nice est assez éloignée ! — David Barbet (@davidbarbet) August 25, 2021