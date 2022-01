OM - Mercato : un courtisan en moins pour Kamara, son attitude critiquée

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Titulaire hier soir à Bordeaux, Boubacar Kamara a participé à l'historique succès de l'OM (1-0), qui courait après une victoire en Gironde depuis 44 ans. Mais la situation du Minot reste pour autant assez tendue. En fin de contrat en juin, il ne semble pas décidé à prolonger et pourrait donc partir gratuitement pour l'un des clubs étrangers intéressés. Une liste assez longue, qui compterait Manchester United ou Newcastle mais plus l'AC Milan ! En effet, les Rossoneri seraient plus proches de recruter le jeune Warren Bondo (Nancy, 18 ans) que Kamara pour renforcer leur milieu de terrain.

Bien parti pour terminer la saison à Marseille, alors que Pablo Longoria préfèrerait le vendre en janvier pour récupérer une indemnité, Boubacar Kamara est dans le collimateur de nombreux observateurs pour son refus de prolonger. Après Jean-Pierre Bernès, c'est le journaliste Jonatan MacHardy qui a pointé du doigt sa mentalité : "Kamara mérite les louanges qui lui sont faites. Dans le jeu, il est exceptionnel. Il bonifie ses coéquipiers, mais je suis quand même déçu pour l’instant de son attitude. Alors oui il reprend le pouvoir sur son contrat, etc., mais j’aurais aimé qu’il se rappelle d’un Samir Nasri qui avait resigné au terme de son contrat pour ne pas partir libre à Arsenal, pour que Marseille touche une indemnité, en s’asseyant sur une très belle prime à la signature. Je pense que Boubacar Kamara, avec les prestations qu’il fait actuellement, covid, pas covid, les offres il les aura".

