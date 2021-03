OM - Mercato : un crack du club a été détourné in extremis de l’OL !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jean-Michel Aulas ne manque jamais une occasion de titiller l’OM. Depuis quelques années, le président de l’OL a même fait de cette occupation ludique son jeu favori avec Vincent Labrune puis Jacques-Henri Eyraud. Osera-t-il lancé les hostilités avec Pablo Longoria ? Rien n’est moins sûr.

En attendant, un épisode de la rivalité entre les deux Olympiques a éclaté au grand jour ce mardi. Dans son édition du jour, La Provence a en effet révélé que l’OL avait été à deux doigts d’arracher un certain Franck Ribéry à l’OM en 2006 !

Diouf a mis son veto pour Ribéry à l'OL

« Franck dit au journal de 20 heures qu'il veut aller à Lyon parce qu'il veut évoluer avec de grands joueurs, se remémore Julien Fournier. Là, j'ai senti Pape gonflé à bloc. On jouait à Berne en coupe Intertoto. On fait venir Franck dans la chambre de Pape avec Robert, José Anigo et moi. Il l'a retourné en lui disant ‘Tu ne t'en iras pas. Tu refais une belle année avec nous et tu as ma parole d'homme que tu partiras.’ » Après une belle Coupe du Monde avec la France, Ribéry est bien parti un an plus tard... au Bayern Munich.