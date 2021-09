OM - Mercato : un crack est en train de reprendre vie avec Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Plutôt timide lors de ses premiers matches (amicaux) avec l'OM, mais souvent décisif malgré tout, Gerson s'améliore de match en match. Contre Saint-Etienne avant la mini-trêve internationale, non content de marquer son premier but au Vélodrome, il a également réussi une grosse performance. Récompensée par une première titularisation avec le Brésil contre l'Argentine dimanche… qui n'a hélas duré que huit minutes avant que la rencontre ne soit interrompue. Pour le spécialiste du football brésilien Dominique Baillif, interrogé par Le Phocéen, la réussite de Gerson est tout sauf une surprise.

« On connait sa valeur technique et son impact au milieu, car il faisait vraiment partie du haut du panier avec Flamengo. Avec Marseille, je le trouve moyen pour l’instant, mais ça s’explique par le fait qu’il joue très haut, et que ce n’est pas son poste. Au Brésil, il est considéré comme un relayeur ou un milieu central de très haut niveau. En Europe, on restait focalisé sur son passage raté à la Roma, mais il était très jeune pour s’imposer dans un club et un championnat aussi compliqués. Depuis, il a fait deux saisons de très haut niveau à Flamengo, qui est le meilleur club brésilien actuellement et qui a remporté la Copa Libertadores. Il était déjà aux portes de la Seleçao depuis un moment. Ce n’est pas un jeune joueur comme Luis Henrique qui doit encore apprendre le très haut niveau. Lui, il a déjà un bagage conséquent avec deux saisons sous les ordres d’un Jorge Jesus qui l’a fait progresser (à Flamengo). Il a été très régulier et mérite aujourd’hui sa place en Europe. »