OM - Mercato : un Crespo recruté en janvier ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Il y a vingt ans, les supporters de l'OM auraient tué pour voir débarquer un Crespo à Marseille. A l'époque, l'attaquant argentin prénommé Hernan faisait des ravages avec la Lazio Rome. Deux décennies plus tard, Pablo Longoria lorgne un homonyme beaucoup moins connu. Miguel Crespo a 26 ans, est portugais même s'il est né... à Lyon et joue pour Fenerbahçe. Surtout, il est milieu de terrain défensif. Pas le genre, donc, à faire rêver la foule du boulevard Michelet.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaris, il est coté 10 M€ par Transfermarkt. En 20 matches cette saison toutes compétitions confondues, il a marqué 2 fois et délivré autant de passes décisives. Alors que Pape Gueye est poussé vers la sortie, Crespo pourrait le remplacer numériquement dans l'effectif marseillais et être mis en concurrence avec Valentin Rongier et Jordan Veretout, qui occupent les deux places de titulaires aux postes de milieux défensifs.