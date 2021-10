OM - Mercato : un défenseur de renommée mondiale déjà au club

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Actuellement, entre William Saliba, Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez, Luan Peres et Duje Caleta-Car, sans parler de Boubacar Kamara, qui joue désormais au milieu, l'OM a du monde pour le poste de défenseur central. Mais à l'avenir, il pourrait compter sur un nom encore plus prestigieux. En effet, Rodrigo Carvalho, fils de Ricardo, est resté au club alors que son père a démissionné en même temps qu'André Villas-Boas au printemps dernier. L'ancien international portugais a dit au média UOL Esporte tout le bien qu'il pense de son rejeton. Et combien l'OM pourrait avoir fait une bonne affaire avec lui.

« Oui, je vois que Rodrigo a le même style que moi sur le terrain, il a certains tics qui ressemblent aux miens. Maintenant, je ne pense pas qu'il essaie de me copier, car, sur le terrain, il n'a pas le temps pour ça. Il est intelligent dans le jeu, il a progressé techniquement. D'ailleurs, je pense qu'il est plus fort techniquement que moi quand j'avais son âge. Les jeunes de 16 ans sont encore en phases de progression, alors je suis sûr qu'il va continuer à s'améliorer. Il a été invité à rester à Marseille, même si je ne suis plus au club. Cela veut dire beaucoup. Le mieux, c'est de le laisser grandir normalement. En football, il est impossible de prédire l'avenir. Tout le monde est content en ce moment. »

