OM - Mercato : un départ bientôt concrétisé pour mieux prolonger Kamara ?

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Plusieurs joueurs occupent les pensées de Pablo Longoria. Il y a Florian Thauvin et Jordan Amavi qui seront en fin de contrat en juin, Pol Lirola et Leonardo Balerdi dont les prêts arriveront à échéance, Arkadiusz Milik qui aurait un gentleman agreement pour partir mais aussi Boubacar Kamara. Plus grosse valeur marchande de l'effectif, le Minot doit soit partir cet été, à un an de la fin de son contrat, soit prolonger. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, il a juré qu'il donnerait la priorité au sportif.

Strootman veut rester en Italie

Pour convaincre son joueur de parapher un nouveau bail, Longoria devra donc lui offrir un challenge intéressant pour la saison prochaine, comme lutter pour une place en Champions League. Mais il devra également certainement lui proposer un meilleur salaire. Car pour le moment, le défenseur central aligné au milieu toucherait 220.000€ mensuels. Bien loin des tauliers de l'effectif comme Florian Thauvin, Dimitri Payet ou Steve Mandanda alors que Kamara est le joueur le plus régulier de la saison.

Dans l'optique d'une prolongation avec revalorisation, Longoria a vu arriver d'Italie une excellente nouvelle. Selon La Gazzetta dello Sport, Kevin Strootman souhaiterait rester au Genoa la saison prochaine, à l'issue de son prêt, et l'intérêt serait réciproque. Or, le Hollandais, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'OM, possède le plus gros salaire de l'effectif marseillais avec 500.000€. Le libérer permettrait de dégager de la masse salariale et d'offrir un nouveau beau contrat à Kamara. Ou à Amavi. Ou à Thauvin…