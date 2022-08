OM - Mercato : un départ de Dieng se précise

Après plusieurs arrivées, les dirigeants de l’OM aimeraient désormais enregistrer des départs. Celui de Bamba Dieng est notamment désiré. Le buteur sénégalais possède une forte popularité sur le marché européen, notamment en Angleterre, et son départ pourrait rapporter une belle somme au club olympien. Réticent à l’idée de quitter le club, Dieng pourrait finalement quitter Marseille prochainement.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Bamba Dieng va bientôt quitter le club phocéen. Le montant de la transaction devrait se situer autour des 15 millions d’euros. Plus de deux clubs de Premier League veulent le recruter dès cet été pour le futur, mais aussi pour l’utiliser tout de suite.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM



Talks will continue in the next days to find a solution.