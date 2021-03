OM – Mercato : un départ épineux réglé rapidement par Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C'est un secret de polichinelle : comme son prédécesseur Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria va chercher à dégager de la masse salariale et des liquidités en se séparant de Kévin Strootman (31 ans), actuellement prêté au Genoa (D1 italienne) avec prise en charge d'une grosse partie du salaire. Grosse erreur de l'ère Rudi Garcia, le Néerlandais coûte encore très cher à l'OM.

Le Genoa prêt à renégocier pour garder Strootman

En effet, en plus d'amortir les 25 M€ de son transfert, le club olympien continue de verser 300 des 500 000€ de son salaire mensuel. Une situation dont Marseille espère se dégager rapidement en bénéficiant de la relance de Strootman en Série A (11 matches jouées).

Selon le média génois Il Secolo XIX, Kévin Strootman souhaiterait rester au Genoa l'an prochain et des discussions vont être menées en ce sens. Du côté du club italien, on aimerait pouvoir négocier un nouveau prêt. A l'OM, où le joueur a encore deux ans de contrat, on espère que ses bonnes prestations en Série A auront ouvert la porte à de meilleures conditions de négociations.