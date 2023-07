OM – Mercato : un départ inattendu pourrait se profiler au milieu de terrain

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'OM a accueilli ses joueurs de retour de prêts en plus des recrues estivales. Un poste semble être encombré, celui de milieu de terrain. Marcelino jouera avec deux milieux de terrain lors de la saison à venir. Le coach espagnol compte 6 joueurs à ce poste. Un titulaire indiscutable comme Tudor pourrait en faire les frais.

Vers un départ de Veretout

Jordan Veretout pourrait faire les frais du surnombre présent à l'OM, bien qu'un départ de Rongier fût évoqué un temps. Et pour cause, parmi ceux susceptibles de partir, Mattéo Guendouzi devait partir, mais il n'en est rien pour le moment. La polyvalence de Rongier semblerait jouer en sa faveur. "Gueye fait partie de ces joueurs qui ne sont pas très clivants. On est tous conscients de ses qualités, on l'a vu avec Séville où il a fait une belle saison. On est contents qu'il revienne, moi je suis content de l'avoir dans l'effectif, je pense effectivement qu'il faut le prolonger", déclare Sourigna Manomay dans l'Apéro Mercato du Football Club de Marseille. De plus, Pape Gueye ne pourra pas être vendu à cause de sa suspension de 4 mois. "Je pense que s'il y a un joueur qui devrait partir, c'est Veretout, mais on en revient au problème qu'il a un salaire trop élevé. À part un gros club anglais qui irait investir sur lui et lui donner 800 000 euros par mois, je ne vois pas où il pourrait partir", poursuit Sourigna Manomay. Reste à voir quels seront les choix des dirigeants de l'OM.

