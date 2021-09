OM - Mercato : un départ surprise à envisager d'ici ce soir ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

On le sait, Pablo Longoria, le président de l'OM, demeure dans l'attente au sujet du milieu de terrain Amine Harit. Seul souci, et non des moindres, le club phocéen se doit de vendre au préalable. Et, à cette heure, les dossiers les plus avancés, ceux de Caleta-Car et de Camara, ne trouvent toujours preneurs.

D'après le quotidien sportif L'Equipe, ce matin, un autre joueur aurait des offres. Et cette fois sérieuses : Valentin Rongier. Le Marseillais aurait ainsi des touches en Bundesliga. L'Equipe ne donne toutefois aucun nom de club. Pour rappel, Rongier est sous contrat jusqu'en juin 2024.